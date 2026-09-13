Датската принцеса Изабела отива в казарма, но ето с какво изненада всички
Не е първата от семейството, която избира този път
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Не е първата от семейството, която избира този път
Обществените реакции са много противоречиви
ешението трябва да бъде взето до 31 юли 2027 г.
Тя ще бъде въведена постепенно от лятото на 2026 г
Предложенията на коалицията военнослужещи да бъдат подбирани с жребий и след оценка на годността им да се решава дали да бъдат извикани на задължителн...
Жените съставляват около 17% от гръцките въоръжени сили
Напълно изправен е вече първият F-16 Block 70, повишен интерес към военната служба
Какво каза държавният глава
Днес разговаряхме за военната служба и вероятно ще вземем това решение, каза той
Задължителната военна служба в Германия бе на практика отменена през 2011 година
Това е пореден неуспех за хаотичното протичащото набиране на нови 300 000 войници
Идеята на вицепремиера Каракачанов вече е гласувана на първо четене в НС
Хората, които доброволно са се обучили за военнослужещи, ще са с предимство, когато постъпват на работа в полицията или в другите структури за сигурно...
Парламентарната комисия по отбрана отхвърли предложението за връщане на наборната служба. Предложението на Патриотите обаче ще бъде дебатирано и в пле...
ПГ на Патриотичния фронт внася два законопроекта, свързани с националната сигурност и отбрана. Това заяви съпредседателят на ПФ Красимир Каракачанов,...
Спеццентър ще обучава резервисти и цивилни Военните, които през последните 10 години са напуснали или са били съкратени, могат да се върнат в армията...
Добре е войници да пазят границата, но само ако са въоръжени Българинът мрази държавата си, но хленчи тя да му свърши работата, казва ген. Димитър Ши...
Бригаден генерал Димитър Шивиков ще бъде освободен от длъжност и от военна служба, съобщиха от правителствената информационна служба. Правителството...
Ще има три вълни военна мобилизация на запасняци Украинският парламент подкрепи частичното възобновяване на задължителна военна служба. Депутатите пр...
София. 59% от българските граждани искат връщане на задължителната военна служба в страната. Това показват данните от предварително изследване на аген...