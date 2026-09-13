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Украйна връща военната служба

Украйна връща военната служба

Ще има три вълни военна мобилизация на запасняци Украинският парламент подкрепи частичното възобновяване на задължителна военна служба. Депутатите пр...

15 януари | 20:10
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