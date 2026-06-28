Германското правителство проучва сериозно възможността да въведе отново задължителна военна служба за мъжете от 2027 г. и прави всичко възможно населението на Германия да свикне междувременно с мисълта. Основната причина за този стратегически завой са сериозните опасения, че въоръжените сили на страната няма да успее да събере достатъчно численост при евентуална необходимост и недостиг на доброволци. Информацията беше оповестена с позоваване на изявление на Томас Рьовекамп от ХДС, който заема поста председател на парламентарната комисия по отбрана. В немск7ите медии обаче идеята за война с Русия е всекидневна тема, а лансирането на задължителната казарма се рекламира почти всеки ден от поне година-две.

Краен срок за решението и мащабни планове за Бундесвера

Според Рьовекамп окончателното решение по казуса трябва да бъде взето най-късно до 31 юли 2027 година. Ако заложените числени цели не се реализират чрез досегашния доброволен прием, страната ще бъде принудена официално да върне задължителната казарма. Отказът от задължителна военна служба в Германия стана факт през 2011 година, но текущата международна обстановка налага сериозна промяна в отбранителната стратегия на Берлин, като правителството не пропуска да насажда мнението, че войната с Русия е реална заплаха, като дори поставя срокове на началото й - първо бе 2030 г., а сега военните настояват, че конфликтът ще пламне през 2028 г. Факт е обаче, че германия се стяга за война и подготвя и населението си за нея.

Плановете предвиждат значително разширяане на Бундесвера, с цел достигане на 260 000 военнослужещи до 2035 г.. Поради съмнения, че това е постижимо само с доброволци, през 2026 г. бе въведен нов модел за регистрация на младежите. Той позволява активиране на задължителната служба, ако доброволният подход не даде резултат.

Обществени реакции и европейски контекст

Предложения за ограничения за младежите бяха оттеглени от министър Писториус след критики. Тези реформи целят модернизация и укрепване на Бундесвера, следвайки примери за подобни мерки и в други европейски държави. Обществените реакции обаче са твърде противоречиви, особено в провинциите, които някога бяха в съюз с СССР и чието население познава манталитета на руснаците. Докъде ще доведе тази агресия, предстои на видим, но дано има европейски или световни лидери, които да съумеят да предотвратят евентуалната Трета световна война.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com