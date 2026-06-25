Димитър Стоянов обсъди с посланика на Германия задълбочаването на сътрудничеството в отбраната

Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе среща с посланика на Федерална република Германия в България Н. Пр. Ирене Планк.

По време на разговора министър Стоянов подчерта, че Германия е стратегически съюзник и ключов партньор на България в НАТО и Европейския съюз. Двете страни обсъдиха актуалната среда за сигурност, развитието на двустранното сътрудничество и възможностите за разширяване на взаимодействието в областта на отбранителните способности, отбранителната индустрия, киберсигурността и иновациите.

Министърът на отбраната акцентира върху програмата за модернизация на Българската армия. Той подчерта, че страната ни изпълнява последователно съюзническите си ангажименти за повишаване на отбранителните способности и инвестира в ключови проекти за превъоръжаване и модернизация.

Специално внимание беше отделено на възможностите за разширяване на военно-техническото сътрудничество между България и Германия. Бяха обсъдени проектите за придобиване на системи за противовъздушна и противоракетна отбрана IRIS-T, перспективите за допълнително финансиране чрез европейския инструмент SAFE, както и реализацията на съвместни проекти в областта на сухопътните и морските способности.

Сред темите на разговорите бяха и придобиването на ракетни системи за залпов огън EuroPULS, което България предвижда да реализира съвместно с Германия и с подкрепата на механизма SAFE, доставките на въоръжение и боеприпаси за новите многофункционални модулни патрулни кораби на Военноморските сили, както и възможностите за сътрудничество с германски компании в развитието на отбранителната индустрия.

Министър Стоянов подчерта амбицията на правителството българската отбранителна индустрия да бъде активно включена във всички проекти за модернизация и въоръжаване, финансирани чрез механизмите на Европейския съюз и НАТО. По думите му страната ни ще работи за по-тясното интегриране на националните производители в европейските вериги за доставки и в съвместните програми за развитие на отбранителни способности. „Ще използваме в максимална степен възможностите на европейските и съюзническите инициативи за развитие на способности, като EDF, SAFE, PESCO и DIANA. Нашата цел е не само придобиването на модерно въоръжение, но и създаването на реални възможности за участие на българската отбранителна индустрия във всички етапи на тези проекти“, заяви той.

В контекста на сигурността в Черноморския регион министър Стоянов запозна посланик Планк с усилията на България за укрепване на регионалната устойчивост и морската сигурност. Двамата обсъдиха съвместната инициатива на България и Румъния за създаване на Център за морска сигурност в Черно море, който е предвиден като ключов инструмент за обмен на информация, координация между държавите и повишаване на ситуационната осведоменост в региона.

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