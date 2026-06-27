Най-благата работа в държавата. Носи депутатска заплата

Държавните чиновници с тяхното нормирано работно време, гарантирани отпуски, разкошни заплати и тлъсти бонуси винаги са били мечтаната работа за българите. Днес стана ясно коя е най-благата работа в държавната администрация. Това са шефовете и заместник-шефовете на държавни агенции и комисии. Те ще вземат колкото председателя на парламента или като депутатите.

Заплатите на редица шефове на държавни агенции и комисии ще станат като на председателя на парламента. В проекта на бюджет за 2026 г. се предлагат промени в редица закони, които уреждат дейността и размера на възнагражденията на агенции и комисии. В резултат на промените някои шефове в администрацията ще взимат по-големи заплати, но парите на други ще бъдат намалени.

Във всяка държавна агенция или комисия има различни правила за определяне на възнагражденията на ръководствата им. Например в момента председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ взима 93 процента от три средни месечни заплати на работещите в сектора “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”. Останалите членове на КЕВР взимат по 85% от три средни месечни заплати на работещите в същия сектор. За месец март средната заплата на работещите в сектора е 2041 евро. Това означава, че председателят на КЕВР би трябвало да взима 5694 евро заплата, а заплатите на членовете на КЕВР би трябвало да са по 5204 евро. Но с удължтелния бюджет за 2026 г. беше решено заплатите в администрацията да не бъдат вдигани с повече от 5% спрямо края на миналата година и заплатите в КЕВР не правят изключение.

С предложените промени председателят на КЕВР ще взима основна заплата, равна на основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание, а останалите членове ще получават заплати като на зам.-председател на Народното събрание. В момента основната заплата на депутатите е три пъти средната заплата на работещите в обществения сектор, което прави 4236 евро. Председателят на парламента взима 55% повече от основната заплата на депутат, което прави 6565 евро. Зам.-председателите на парламента взимат по 6142 евро.

В момента заплатата на председателя на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” е в размер на три средни заплати на работещите в сектора “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, а останалите членове на фонда взимат една трета от възнаграждението на председателя. Това означава, че председателят на фонда трябваше да взима 6123 евро заплата, ако не беше въведено ограничение за вдигане на заплатите с 5% през настоящата година. С предложените промени председателят на фонда ще взима колкото председателя на Народното събрание - 6565 евро.

Подобна е ситуацията и при ръководството на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Сега председателят взима 95% от три средни заплати на работещите в обществения сектор, а зам.-председателите получават 90 на сто от три средни заплати в обществения сектор. Това означава, че председателят на АЯР би трябвало да получава 4024 евро, а зам.-председателите по 3812 евро, ако не действаха ограниченията на удължителния закон за бюджета. С промените и председателят на АЯР ще взима 6565 евро, колкото председателя на парламента, а зам.-председателите на АЯР ще взимат по 6142 евро.

В Комисията за финансов надзор заплатите на ръководството вероятно ще бъдат намалени. Причината за това е, че КФН се издържа от събирани такси, а възнагражденията на председателя и на другите членове на Комисията се определят съгласно вътрешни правила, но не може да са по-ниски от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионните дружества. Взимат и допълнително възнаграждение за постигнати резултати. И тук въвеждат правилото председателят на КФН да взима, колкото председателя на парламента, а зам.-председателите на Комисията, колкото зам.-председателите на парламента. Така реално заплатите им вероятно ще бъдат намалени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com