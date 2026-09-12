Промяна за милиони българи от утре - касае пенсиите
Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
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Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
Сред основните акценти в реформата е разширяването на гаранциите за спестяванията
Една комисия изтегли късата клечка, там ще режат парите
Председателят на КНФ Васил Големански даде отговор на горещите въпроси
КФН предупреждава за нови правила, по-строг надзор и трансформация на финансовия сектор
Държавата подготвя новите правила за мултифондовете
Васил Големански уточни пред аудиторията трите конкретни сектора, които са под регулацията на КФН
Шефът на Комисията за финансов надзор Васил Големански разкри за какво трябва да внимаваме
Застрахователят на народа „ДаллБогг: Живот и Здраве“ оглави пазара на общото застраховане в България през 2024 г., като реализира 527,1 млн. лв. бру...
Пояснения от КФН
Заговорът е и срещу финансовата стабилност и доверието в България
КФН определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове
За него гласуваха 125 народни представители
По време на разискванията единствен отношение взе Виктор Папазов от "Възраждане"
Комисията за финансов надзор прие ключово решение
За 6 месеца нови 64 290 българи са започнали да се осигуряват в допълнителните фондове
91,24 лева от втория стълб и то не за всички
Депутатите гласуваха решение, отложено от юли
Притеснителни данни от Комисията за финансов надзор
Напълно реалистично сумата, изплащана по втората пенсия, при равни други условия като пенсионноосигурителен период и размер на вноските, може да надхв...