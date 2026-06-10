След отнетия лиценз на ДаллБогг: Какво се случва със застраховките на близо 900 000 души?

Какво се случва със застраховките на близо 900 000 клиенти на "ДаллБогг: Живот и Здраве" след решението на Комисията за финансов надзор да отнеме лиценза на застрахователното дружество? Хиляди българи се питат дали ще получат обезщетения при настъпване на щета. Отговор на горещите въпроси даде председателят на КФН Васил Големански. В интервю за bTV той обясни, че отнемането на лиценза означава, че дружеството вече няма право да продава нови застраховки нито в България, нито на територията на Европейския съюз. Въпреки това компанията остава длъжна да обслужва всички вече сключени договори.

„Застрахователят трябва да продължи да изпълнява задълженията си по действащите полици, включително по „Гражданска отговорност“, заяви Големански.

Какво става при щета?

По думите му клиентите трябва първо да се обръщат към самото дружество, независимо че лицензът му е отнет.

Квестори, назначени от КФН, вече са поели управлението на компанията. При влизането си в дружеството те са установили, че всички служители са били освободени, но имат правомощия да назначат нов персонал и да организират обработването на щети и претенции.

Ако средствата на компанията се окажат недостатъчни за изплащане на обезщетения, ще бъде активиран механизмът на Гаранционния фонд.

„Гаранционният фонд ще поеме плащанията по „Гражданска отговорност“, когато ресурсите на дружеството бъдат изчерпани“, обясни председателят на КФН.

Според оценката на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване в техническите резерви на дружеството има недостиг от около 550 млн. лева.

„Това е около 280 млн. евро липса в техническите резерви на компанията“, обясни Големански.

По думите му една от основните причини за кризата е бизнес модел, при който новите приходи са използвани за покриване на стари задължения, вместо да се заделят необходимите резерви за бъдещи обезщетения.

Различна е ситуацията при доброволните застраховки като „Каско“

Те не се покриват от Гаранционния фонд и ще могат да бъдат обслужвани единствено докато дружеството разполага със собствени средства.

Има ли риск за пенсионните спестявания?

Големански увери, че няма опасност за клиентите на пенсионното дружество „ДаллБогг“, тъй като то е отделно юридическо лице и е в стабилно финансово състояние.

„Пенсионно-осигурителната компания е стабилна. Няма основание хората да се притесняват за средствата си“, подчерта той.

Според него единственото възможно последствие е в бъдеще дружеството да трябва да смени собственика си заради проблемите на застрахователната компания.

По време на разговора председателят на КФН коментира и темата за поскъпването на застраховките „Гражданска отговорност“ за мотоциклети.

По думите му причината много компании да премахнат разсроченото плащане е практиката голяма част от мотористите да използват застраховката само през активния сезон, без да плащат всички вноски.

От КФН подготвят предложения за улесняване на сезонните застраховки, така че собствениците на мотори да не бъдат принудени да преминават през сложни процедури по регистрация и дерегистрация на превозните средства.

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