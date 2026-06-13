След отнетия лиценз на ДаллБогг: Какво се случва със застраховките на близо 900 000 души?
Председателят на КНФ Васил Големански даде отговор на горещите въпроси
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Председателят на КНФ Васил Големански даде отговор на горещите въпроси
КФН предупреждава за нови правила, по-строг надзор и трансформация на финансовия сектор
Държавата подготвя новите правила за мултифондовете
Шефът на Комисията за финансов надзор Васил Големански разкри за какво трябва да внимаваме
пенсионните фондове са под строк контрол от КФН
За него гласуваха 125 народни представители