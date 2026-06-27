Прокълнато място на бул. "България". Втора катастрофа за часове

Няма край! Войната по пътищата продължава. Пореден кошмар се разигра на столичния булевард „България“, само часове след като по-рано през деня там случи друга катастрофа между два леки автомобила, при която пострада жена. Някои дори започнаха да говорят във фейсбук за прокълнато място на булеварда.

Новият случай е съобщен от публикация в групата „Катастрофи в София“ във Facebook, където очевидци споделят, че този път джип „Мазда“ се е ударил в задната част на автобус от градския транспорт. Към момента няма официална информация за състоянието на участниците в инцидента.

По думите на авторката на публикацията, произшествието е станало от другата страна на булеварда, в непосредствена близост до мястото, където по-рано през деня „Пежо“ се обърна след сблъсък с „Ауди“.

„Отново на бул. България от другата страна, където днес се обърна пежото…“, пише тя, като към публикацията са приложени и снимки, на които се вижда удареният автобус и автомобилът, забил се в задницата му.

Двата инцидента в рамките на един ден на един и същ булевард привлякоха внимание в социалните мрежи и отново поставиха темата за движението и риска от катастрофи в участъка. Към момента не е ясно дали има общи фактори, довели до двете произшествия.

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