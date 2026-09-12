Прокълнато място на бул. "България". Втора катастрофа за часове
Джип се вряза в автобус
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Джип се вряза в автобус
Кметът Васил Терзиев бесен
На 25 април тръгва реконструкцията на бул. "България"
Катастрофа е станала рано тази сутрин на бул. „България" в посока център, няколко метра преди Моста на влюбените. това съобщи "Фокус" . И уточни, че и...
Момче и момиче са пострадали при тежка катастрофа на столичния булевард "България". Инцидентът е станал около 18.00 часа тази вечер, съобщи БНР. Ран...
Линейка се е ударила с лек автомобил в столицата. Катастрофата е станала на кръстовището на бул. „България" и бул."Гоце Делчев", съобщава бТВ. Сигна...
Строителят на новото трамвайно трасе с глоба от 42 000 лв. за всеки ден закъснение София. Със седмица ще закъснее пускането на новото трамвайно трасе...
София. Скъсан газопровод предизвика паника сред живеещите на столичния бул. "България" и блокира движението в следобедните часове. Сигналът за инциден...
София. Мащабен ремонт на трамвайното трасе по бул. "България" започва от днес Столичната община. До края на юни близо 4 км релсов път ще бъде изцяло п...
София. Поне шест автомобила са се сблъскали във верижна катастрофа на бул. "България" в столицата, съобщи БНТ. Няма загинали. Две линейки са пристигна...