Бащата на Сияна със смразяващи разкрития за тираджията, прегазил двете деца (СНИМКИ)

Смразяващи разкрития за тираджията, който направи зловеща катастрофа на "Тракия" и прегази две деца, направи бащата на Сияна Николай Попов. Той разпространи във фейсбук снимки от ТОЛ камерите.

Тол системите показват, че шофьорът на тира, убил две деца от школата на "Славия" при катастрофата на АМ "Тракия" в сряда, е бил заснет да кара с телефон в едната ръка и чаша в другата, написа Николай Попов.

"Шофьорът, който уби две деца и един баща е заснет от ТОЛ камерите преди инцидента с телефон в едната ръка и чашка в другата", написа Попов и качи кадрите. Той коментира, че историята за спуканата гума, каквато е версията на шофьора Енчо Динев, е чиста лъжа. От прокуратурата също посочиха, че няма спукана гума.

"Угодно е да се хвърли вината на гума, мантинела, път", написа Попов по повод това, че държавата започва проверки на мантинелите и настилката. Той посочи, че липсва контрол.

В сряда стана тежка катастрофа в района на с. Зимница на автомагистрала „Тракия". Камион, пътувал в посока София, премина през мантинелите и се блъсна челно в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас.

На място загинаха две деца от детската школа на "Славия" - 9-годишните Мишо и Боби, както и бащата на едното от тях. Треньорът Иван Терзийски, пострадал при инцидента бе изписан от болница, а приятелката му остава с опасност за живота.

Масови проверки на мантинелите, асфалта, знаците и всичко, свързано с пътищата, поиска вътрешният министър Иван Демерджиев ден след катастрофата.

"Трябва да се направи много сериозен дебат дали мантинелите по магистралите трябва да се заменят с бетонни джърсита. Защото при катастрофа с тирове пазят много по-добре, но ако автомобил се блъсне, ще има много по-сериозен ефект за шофьора. А и нашите магистрали така са проектирани, че няма място за тях. За бъдещите магистрали ще направим анализ", коментира регионалният министър Иван Шишков.

"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна", каза шофьорът на тира Енчо Динев в четвъртък, когато съдът го постоянно в ареста. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е натиснал спирачката, показват данните от разследването. Назначена е тройна автотехническа експертиза, която трябва да покаже състоянието на тира и колата, както и на мантинелите, които не са удържали камиона да влезе в насрещното движение.

Енчо Динев има 20 глоби за нарушения на пътя, като всички са платени.

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