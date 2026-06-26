След доминото от катастрофи. Министър Шишков разпореди проверки

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков разпореди проверка на качеството на материалите, използвани при изработката на пътните мантинели.

„Разпоредил съм да започне проверка и да се изследват качествата на материалите, от които са изработени мантинелите“, заяви министърът в отговор на журналистически въпрос.

По думите му от 2024 г. са в сила нови изисквания и нормативни правила за пътните предпазни съоръжения. Той уточни, че мантинелата на мястото на тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“ не е била подменяна.

Шишков отбеляза, че при друг подобен инцидент, който не е довел до жертви, разделителната мантинела вече е била сменена. Затова е разпоредена проверка и на новопоставените съоръжения, за да се установи дали отговарят на действащите стандарти и технически изисквания.

Според министъра мантинелите разполагат със съответните сертификати, но трябва да бъде установено дали документите отразяват реалните качества и устойчивостта на използваните материали.

Повод за проверките са няколко тежки пътни инцидента през последните дни, при които товарни автомобили са преминали през разделителните мантинели и са навлезли в насрещното движение. Катастрофите доведоха до жертви и ранени.

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