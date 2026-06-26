НАП започва проверки. Стотици обекти под засилен контрол

Националната агенция за приходите стартира традиционната си лятна контролна кампания по българското Черноморие, насочена към спазването на данъчното и осигурителното законодателство.

Служители на НАП, съвместно с представители на други институции, ще следят и за опити за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги през активния туристически сезон.

Основната цел на кампанията е подобряване на фискалната дисциплина, насърчаване на доброволното спазване на законовите изисквания, осигуряване на равнопоставена бизнес среда и отчитане на реалните обороти.

От 29 юни под засилен контрол ще бъдат поставени стотици търговски обекти по Черноморието. Ежедневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които доставят хранителни продукти и напитки на хотели и заведения.

Инспекторите ще извършват внезапни проверки в ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти. Част от контрола ще включва контролни покупки чрез метода „таен клиент“.

Освен това служителите на приходната агенция ще осъществяват и явни наблюдения, при които за определен период ще присъстват в обектите, ще проследяват продажбите и ще сравняват отчетените обороти с тези от предходни периоди.

По време на кампанията ще се проверява и дали сезонните работници са назначени с трудови договори и дали работодателите спазват осигурителното законодателство.

От НАП напомнят, че потребителите имат право да задържат плащането до получаването на касова бележка. При неиздаване на фискален бон или при съмнения за неистински касов документ гражданите могат да подадат сигнал до приходната агенция.

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