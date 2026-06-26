Пламна локомотива на пътнически влак. Първи подробности

Сигнал за пожар в локомотива на пътнически влак по линията Карлово – Бургас е подаден в петък в 16:19 часа в Районното управление в Карнобат.

По информация на началника на влак №30133 инцидентът е възникнал на жп гара Церковски, където локомотивът на композицията се е запалил.

Пътниците са били своевременно евакуирани на гарата, като при инцидента няма пострадали хора. Служителите на влаковата композиция са направили опит да разкачат локомотива от вагоните, но не са успели.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Карнобат, които са предприели действия по овладяване на ситуацията.

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