Разкошен наш град става индустриалното сърце на България. Огромна промяна

Разкошен наш град се превръща в индустриалното сърце на България. Правителството работи активно за привличането на големи международни компании в автомобилната, отбранителната и други високотехнологични индустрии в региона на Стара Загора. Целта е градът да се утвърди като водещ индустриален и инвестиционен център с модерна инфраструктура, квалифицирани кадри и благоприятна бизнес среда.

Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на дискусията „Държавата, местната власт и бизнесът – партньорство за устойчиво регионално развитие“, която се проведе в Стара Загора.

На събитието присъстваха представители на държавни институции, финансови организации, местната власт и бизнеса, които обсъдиха възможностите за финансиране и подкрепа на предприемачеството.

Спешно усвояване на средства по НПВУ

Якимов акцентира върху необходимостта от ускорено изпълнение на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като отбеляза, че времето за реализиране на инвестициите е силно ограничено.

"Разполагаме с по-малко от два месеца, за да усвоим оставащия ресурс по Плана за възстановяване и устойчивост. Това изисква максимална мобилизация и координация между държавата, местната власт и бизнеса, за да не бъде загубен нито един европейски ресурс.", каза зам.-министърът.

Той припомни, че след извършената на 15 юни оценка по четвъртото плащане България очаква да получи близо 1 млрд. лева, които ще подкрепят изпълнението на инвестициите по плана.

600 млн. евро за подкрепа на бизнеса

Особено внимание беше отделено на възможностите, които предоставя Фондът за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. Според Якимов регионът разполага със значителен финансов ресурс за своята икономическа трансформация.

Чрез Фонда за справедлив преход са предвидени около 600 млн. евро за подкрепа на бизнеса и икономическата трансформация, а по фондовете за регионално развитие близо 300 млн. лева ще бъдат инвестирани в общински социални и инфраструктурни проекти – посочи Якимов.

Развитие на Индустриална зона „Загоре“

Като пример за успешно реализирана инвестиция с европейско финансиране беше посочена Индустриална зона „Загоре“.

"Тя е изградена с финансиране от 14 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, вече предизвиква сериозен интерес от инвеститори. Има сертифицирани компании чрез Българската агенция за инвестиции, а следващата стъпка е разширяването на зоната към терена на бившето летище."

Летището - индустриален парк

Красимир Якимов уточни, че теренът на летището се разглежда като място за изграждане на съвременен индустриален и логистичен комплекс, който да привлича стратегически инвеститори с производства с висока добавена стойност.

„Водим разговори с няколко международни компании. Целта ни е да привлечем инвеститори, които ще развиват модерни производства и ще създават качествени работни места“.

Подкрепа за бизнеса и предстоящи реформи

По време на дискусията бяха представени и различни инструменти за подкрепа на бизнеса. Сред тях са:

Възможности за финансиране от Българската банка за развитие чрез програмата InvestEU.

Механизми за мостово финансиране на инвестиционни проекти.

Актуални процедури за кандидатстване по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

По програма ПКИП в област Стара Загора вече са сключени 272 договора с компании на обща стойност над 21 млн. евро безвъзмездна финансова помощ.

Заместник-министър Якимов отбеляза още, че икономическото ведомство работи по нова законодателна рамка за публично-частните партньорства. В заключение той анонсира, че предстоят дълбоки административни реформи, които се очаква да бъдат обявени от премиера Радев и да намалят значително административната тежест за бизнеса.

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