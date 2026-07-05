Натовски генерал с разкрития за самолетите в София

Истината за предназначението на военните американски самолети на летище "Васил Левски" в София разкри в ефира на бТВ един от най-влиятелните американски военни командири в света. Генерал Алексъс Гринкевич съвместява две ключови длъжности. Той командва силите на Съединените щати в Европа – всички американски военнослужещи, разположени на континента, независимо дали са в Рамщайн в Германия, Инджирлик в Турция или Авиано в Италия. Освен това той е върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа – командва войски на Алианса независимо от тяхната националност.

Не е имало бойни операции, които да са започнали от България, категоричен бе ген. Гринкевич.

"Самолетите-цистерни са изключително важни. Ние изграждаме своеобразен мост от самолети-цистерни винаги когато проектираме сила. Затова има редица бази в Европа и над Атлантическия океан, които са необходими – независимо дали прехвърляме изтребители, за да ги насочим към някоя държава в зоната на Централното командване, а след това към Близкия изток за разполагане.

Подобни неща - логистичното прехвърляне на способности към Близкия изток в този случай, но това би могло да бъде към всяка точка – са изключително важни за нас. Изключително важно е да имаме този достъп", добави генералът.

Самолетите-цистерни, които САЩ разположи на летището в София вече напуснаха страната .

"Първото нещо, което бих казал на българския народ, е: Благодаря.

Една от идеите, ако мога така да се изразя, на американското военно присъствие в Европа е, че Европа може да служи като платформа за проектиране на сила на Съединените щати, откъдето можем да правим добро в световен мащаб и да решаваме реални проблеми – независимо дали става въпрос за това да гарантираме, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, което е приоритет номер едно за президента Тръмп, или да гарантираме, че терористи няма да излизат от Африка. Възможността да използваме базите, с които разполагаме в Европа за тези цели, е изключително важна.

И бих насърчил политическите лидери на България, когато се срещнат с президента Тръмп следващата седмица в Анкара, да подчертаят подкрепата, която предоставиха за тази операция. България трябва да се гордее, че направи това и че застана до един съюзник, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят", заяви още той.

Самолетите на ВВС на САЩ кацнаха в България на 19 февруари. За тях пръв съобщи бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, който пусна снимка от Терминал 1 на летище "Васил Левски", на която се виждат 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", написа Керемдчиев към снимката, което породи притеснение дали българското летище няма да се използва като начална точка, от която самолетите да се включат във военните действия на САЩ в Иран.

Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май.

Решението за тях е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

В началото на март служебният министър Андрей Гюров поиска от Запрянов да направи анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка обаче те не бяха преместени и останаха на летището в София. Те всъщност бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова те са и на гражданското "Васил Левски".

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме "ответни мерки".

"Черноморският регион е критично важен регион за нас. Той е важен за всички държави, които имат излаз на Черно море. Той е от критично значение за търговията с храни и за търговията с енергия.

Разбира се, виждаме, че руският Черноморски флот беше блокиран от украинците и не е в състояние да проектира сила в региона, но там все още има много мини и морски дронове.

Тъй като Алиансът е създаден, за да защитава всяка част от него, независимо от обстоятелствата, ние, разбира се, знаем, че държавите членки на Алианса, които са на Черно море, са част от нашата отговорност. Наша задача е да гарантираме, че този регион е сигурен и може да подкрепя техните национални интереси", каза още той.

Премиерът Румен Радев разговаря с американския президент Доналд Тръмп за самолетите цистерни и поиска от него, ако машините остават на наша територия, да отпаднат визите за влизане на българи в САЩ. В момента между двете държави текат преговори за това.

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