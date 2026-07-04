Трагедията е пълна. Намериха телата на двете деца в Струма

Трагедията края река Струма е пълна. Намерени са телата на двете издирвани деца на 8 и 11 г. във водите на реката до кюстендилското село Пастух. Те са открити близо до мястото на инцидента, съобщи БНТ.

Три деца - на 8, 11 и 6 г. отишли на пикник с баба си и дядо си. Две са версиите за трагичния инцидент. Според едната възрастните хора решили да влязат във водата и били повлечени от нея. Същото се случило и с двете по-големи деца, които се втурнали да ги спасяват. Според другата хипотеза децата са влезли във водите на реката, а бабата и дядото тръгнали да ги спасяват.

Първо бяха намерени телата на възрастните хора в реката.

6-годишното дете не е влизало във водата, а започнало да тича и излязло на шосето, за да повика помощ. Детето е в шок, но е невредимо.

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