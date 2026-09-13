Трагедията е пълна. Цяла нощ търсят второто дете в Струма
Третото дете не е влизало във водата, повикало помощ
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Третото дете не е влизало във водата, повикало помощ
Дете се удави във водите на река Огоста, втори ден продължава издирването на друг 16-годишен тийнеджър, потънал в р. Дунав
Язовирът убиец край Дулово се напълнил от пороен дъжд