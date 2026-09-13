Започна осмото издание на Конкурса за млад театрален режисьор „Слави Шкаров“
До финалния етап достигнаха трима режисьори и един режисьорски тандем
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До финалния етап достигнаха трима режисьори и един режисьорски тандем
Най-старият български планински курорт Боровец бе домакин днес на финалното състезание и официално закриване на осмото поредно издание на проекта на Б...
Мащабният проект "Научи се да караш ски" стартира днес своето осмо поредно издание през 2016-а година. Програмата е съвместна инициатива на Българска...