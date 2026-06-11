Айтен Сабри: Необходима е ясна методика относно справедливата цена

Необходима е ясна методика относно справедливата цена, за да може да не се спекулира с точно това коя е справедлива цена и кой определя справедливата цена.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС и на НС Айтен Сабри в дебата за мерките срещу необоснованото покачване на цените.

"Трябва да се обърне собено внимание на малките и средни предприятия, за които предложените изисквания представляват значително по-голям относителен разход в сравнение с големите участници на пазара", допълни тя.

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