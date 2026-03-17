Старозагорското село Могила приветства пролетта с Предвеликденска трапеза

В старозагорското село Могила подготвят пъстро тържество по повод

обичания български празник Лазаровден с „Предвеликденска трапеза“ на 4

април 2026 г.



Събитието се организира за първи път от Кметството на с. Могила и НЧ

„Св. Климент Охридски – 1930“ с подкрепата на Община Стара Загора и

Земеделския институт – Стара Загора.



Празникът ще започне с литургия в 9.30 ч. в храм „Св. Георги

Победоносец“ и ще продължи с водосвет за здраве и благоденствие.

Откриването ще се състои в 11.00 ч. на площада на селото с изпълнения на

децата от НЧ „Св. Климент Охридски – 1930“ и певицата Симона Иванова.

Малките лазарки ще представят традиционни за Лазаровден песни, танци и

ритуали, с които се посреща пролетта и се отбелязва подготовката за

Цветница.



За доброто настроение на присъстващите ще се погрижат и талантите от

Танцова формация „Орисия“ и оркестър „Казанлъшко настроение“.



Организаторите са подготвили безплатни детски работилници, атрактивна

кулинарна изложба с награди, щандове с натурален мед, както и тематичен

специален щанд на Земеделския институт.



„Изключително сме щастливи, че Земеделският институт в Стара Загора ще

ни партнира и ще представи част от своята продукция. Гостите ще имат

възможност да опитат български храни. Надяваме се този празник да се

превърне в наша традиция“, споделя кметът на селото Злати Петков.



Село Могила се намира на около 6 км от Стара Загора и е с население от

близо 1200 жители. Организаторите канят всички желаещи да се присъединят

към пролетния празник и да споделят доброто настроение.





