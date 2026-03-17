Старозагорското село Могила приветства пролетта с Предвеликденска трапеза

В старозагорското село Могила подготвят пъстро тържество по повод
обичания български празник Лазаровден с „Предвеликденска трапеза“ на 4
април 2026 г.
Събитието се организира за първи път от Кметството на с. Могила и НЧ
„Св. Климент Охридски – 1930“ с подкрепата на Община Стара Загора и
Земеделския институт – Стара Загора.
Празникът ще започне с литургия в 9.30 ч. в храм „Св. Георги
Победоносец“ и ще продължи с водосвет за здраве и благоденствие.
Откриването ще се състои в 11.00 ч. на площада на селото с изпълнения на
децата от НЧ „Св. Климент Охридски – 1930“ и певицата Симона Иванова.
Малките лазарки ще представят традиционни за Лазаровден песни, танци и
ритуали, с които се посреща пролетта и се отбелязва подготовката за
Цветница.
За доброто настроение на присъстващите ще се погрижат и талантите от
Танцова формация „Орисия“ и оркестър „Казанлъшко настроение“.
Организаторите са подготвили безплатни детски работилници, атрактивна
кулинарна изложба с награди, щандове с натурален мед, както и тематичен
специален щанд на Земеделския институт.
„Изключително сме щастливи, че Земеделският институт в Стара Загора ще
ни партнира и ще представи част от своята продукция. Гостите ще имат
възможност да опитат български храни. Надяваме се този празник да се
превърне в наша традиция“, споделя кметът на селото Злати Петков.
Село Могила се намира на около 6 км от Стара Загора и е с население от
близо 1200 жители. Организаторите канят всички желаещи да се присъединят
към пролетния празник и да споделят доброто настроение.
