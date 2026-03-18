Академията за таланти в с. Розово празнува първата си годишнина с вълнуващо събитие, озаглавено „Корени и мечти“

Академията за таланти в с. Розово отбелязва своя първи рожден ден с вдъхновяващо събитие под надслов „Корени и мечти“, което ще се проведе на 21 март. Празникът събира деца, родители и младежи около идеята за развитие на потенциала чрез учене, творчество и преживяване.



През целия ден участниците ще могат да се включат в разнообразни дейности – от творчески работилници и сензорни игри за най-малките, до STEAM предизвикателства за по-големите.



Част от програмата са и занимания на открито, като засаждане на дръвчета и демонстрация на ашладисване, които насърчават връзката с природата и традициите.



Родителите ще имат възможност да чуят лекция на Даниела Северинова, посветена на разпознаването и развитието на детските таланти още в ранна възраст. За младежите е подготвена специална работилница „Talent-to-Impact“ с участието на Минчо Донев.



Финалът на събитието ще бъде отбелязан с прожекция на документалния филм „Моето име е Минко“ на режисьора Владина Цекова, последвана от среща и разговор.

Програмата включва и допълнителни активности, като спортни игри и сладка работилница за декорация на бисквитки.

Желаещите могат да се запишат предварително за участие в събитието тук:

https://forms.gle/GHwxE5b35Mv742FT7

