Нови разкрития за "Елените". Министър изумен
Няма разрешения за застрояването
Следете всички новини, анализи и коментари за Басейнова Дирекция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма разрешения за застрояването
Басейнова дирекция потвърждава, че част от обектите са изградени без задължителното съгласуване по Закона за водите
Съдът остави в ареста тримата прибрани при акция на спецпрокуратурата
По неофициална информация има задържани лица
Тя е закопчана заради незаконни сондажи на предприятия в града и региона
В Басейновата дирекция в Пловдив се извършват претърсвания и изземвания
За първите девет месеца на тази година Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" е извършила 974 проверки и е съставила 942 констативни протокола....
Варна. Деретата в Добруджа масово са изорани в ниви и засадени. Естествена форма за оттичане на водите при проливни дъждове е почти заличена, каза шеф...
"Според прогнозите на Немската метеорологична служба (DWD) и Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF), който се намира във Великобритания,...