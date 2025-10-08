Проверка разкри строителство върху речно корито в Елените

Първите резултати от проверката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в наводнените райони на Черноморието показват сериозни нарушения. Регионалният министър Иван Иванов съобщи, че е допуснато застрояване върху самото речно корито на територията на курортния комплекс „Елените“. Проверката, възложена след последните наводнения, разкрива, че редица постройки са изградени в нарушение на Закона за водите.

Нарушения в „Елените“ и липса на съгласуване

Според данните, представени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на територията на „Елените“ е позволено застрояване върху речното корито. Това потвърди министър Иван Иванов, като уточни, че резултатите са част от започнатата мащабна проверка на всички рискови участъци след бедствието.

Въпросът за съгласуването на подробните устройствени планове с Басейнова дирекция остава ключов. Инженер Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, обясни: „На първо място искам да отбележа, че в Закона за водите има категорична забрана за разполагане на жилищни и стопански постройки в рамките на водните обекти.“

Той добави, че проверка в деловодната система на Басейновата дирекция, извършена по конкретния случай в „Елените“, показва следното: „Тъй като става въпрос за доста години назад, се оказа, че единствените инвестиционни предложения, които са преминали съгласувателна процедура, са за няколко съоръжения за локална пречиствателна станция.“

По думите му: „На тези предложения Басейнова дирекция е изразила недопустимост спрямо Закона за водите.“

Проверки още от 2009 г. и възможни санкции

Димитров уточни, че за останалите обекти - включително за покриването на дерето и строителството в него - не е извършено съгласуване с Басейновата дирекция. „За покриването на дерето и строителството на някои от обектите в него такова съгласуване не е извършено от Басейнова дирекция“, заяви той.

Инженерът припомни, че още през 2009 година в дирекцията е постъпил сигнал за незаконно строителство. „Тогава бе реагирано веднага с проверка на място. Установено е, че е покрито дерето и че се извършва строеж. Уведомена е РДНСК и община Несебър“, каза той.

Явор Димитров подчерта, че институцията, която ръководи, разполага с правомощия да налага административни санкции при нарушения на Закона за водите.

