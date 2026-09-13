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Следят реките в Русе

Следят реките в Русе

Русе. Експерти ще проверяват проводимостта на речните корита в Русенска област. Областният управител Венцислав Калчев издаде заповед за извършване на...

05 август | 17:15
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