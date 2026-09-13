Проверка разкри строителство върху речно корито в Елените
Басейнова дирекция потвърждава, че част от обектите са изградени без задължителното съгласуване по Закона за водите
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Басейнова дирекция потвърждава, че част от обектите са изградени без задължителното съгласуване по Закона за водите
Здравко Василев поиска мораториум върху строителството по Черноморието
С почистването на речните корита се създават и нови зони за отдих и разходка
Глобяват кметове за сметища в речните корита Започват проверки на речните корита за нерегламентирани сметища. След 15 март експерти от Регионалните и...
Нерегламентираните сметища по поречията на реките трябва да се почистят. Който не го направи, ще си понесе санкциите. Това заяви министърът на околнат...
Благоевград и македонската община Делчево започнаха реализирането на съвместен проект „Мерки за предотвратяване на наводнения на реките Брегалница и Б...
Затворници дълбаят и чистят затлачените речни корита в бургаско. Дузина бригади работят едновременно в цялата бургаска област. Почистването на коритат...
Велико Търново. Над 830 000 лв. са нужни за отстраняване на щетите в речните легла извън урбанизираните територии в община Велико Търново, за които е...
Русе. Експерти ще проверяват проводимостта на речните корита в Русенска област. Областният управител Венцислав Калчев издаде заповед за извършване на...