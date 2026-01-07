Челен удар в центъра на София! Има ранени

Тежка верижна катастрофа е блокирала трафика в час пик по столичния булевард „Цариградско шосе“. Това разбра БЛИЦ от свой читател.

Инцидентът е станал около 18 часа, в района на Орлов мост, в платното посока „Младост“.

Ударили са се три автомобила. Една от колите е навлязла в насрещното платно. Сблъсъкът е бил челен.

Един от шофьорите е с травма на крака. Жена от един от автомобилите е откарана в болница

Заради произшествието движението по натоварения булевард е сериозно затруднено. По пътното платно има ламарини.

На мястото е пристигнал екип на полицията, който изяснява причините за катастрофата.

Най-вероятно един от шофьорите е загубил управление на автомобила заради мокрото шосе.

По автомобилите са нанесени материални щети.

