В джипа от катастрофата край Владая, е имало бебе на месец и дете на 4 години
Видео показва рекацията на пътниците
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Видео показва рекацията на пътниците
Две жени са с опасност за живота
16-годишно момче е в болница със счупена ръка след инцидент в несебърското село Оризаре
Инцидентът е станал около 18 часа
Къде е станал инцидентът
Има двама загинали
Двама души са пострадали
75-годишен мъж е загинал на място при катастрофа на пътя Анево – Кърнаре. Това от пресцентъра на ОДМВР- Пловдив пред "Фокус". Около 8.50 часа тази су...
Един човек е загинал при катастрофа на пътя София - Варна, край село Микре. Това съобщиха от пресцентъра на МВР пред "Фокус". И уточниха, че трима дру...
Грешка на машинист или на компютър отговорна за катастрофата Адска катастрофа между два влака в Италия завърши с най-малко 20 жертви и десетки постра...
Верижна катастрофа на пътя между Ахелой и Каблешково взе жертва. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Бургас Цветелина Рандева пред "Фокус". Инцидентът е...
55-годишна пътничка пострада при челен удар между два автомобила край Благоевград. Пътният инцидент стана към 08,00 часа в понеделник сутринта на пътя...
Възрастен мъж загина при катастрофа във Враца. Пътното произшествие е станало вчера към 10.50 ч. на един от най-натоварените булеварди в града „Втори...
Два товарни автомобила са се ударили челно в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал в участъка между Килифарево и село Вонеща вода, съобщиха от п...
Зверска катастрофа е станала на "Симеоновско шосе" в столицата. То бе затворено за известно време след като три автомобила буквално се размазаха един...
Мъж загина след като колата му се удари челно в дърво. Инцидентът е станал на 23 декември около 00.45 ч. - на път за село Триград, община Девин, съобщ...
Двама души са загинали след катастрофа на Главния път София – Варна. Инцидентът е станал малко след 12 часа, в участъка между разклона за с. Славщица...
Тежка катастрофа затвори за няколко часа затвори Подбалканския път. Инцидентът е станал около 23 часа снощи, в района на село Осетеново до Калофер. Тр...
Кола се удари челно в автобус. Катастрофата е станала рано тази сутрин на изхода на Велико Търново в посока Горна Оряховица. Колата е навлязла в наср...
38-годишен мъж е починал при катастрофа между джип и автобус в района на село Голец, Ловеч. Други четирима души са ранени, съобщи "Фокус". Инцидентът...