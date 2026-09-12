Всичко за Челен Удар

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Челен удар уби мъж във Враца

Челен удар уби мъж във Враца

Възрастен мъж загина при катастрофа във Враца. Пътното произшествие е станало вчера към 10.50 ч. на един от най-натоварените булеварди в града „Втори...

21 март | 12:50
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Кола се удари челно в автобус

Кола се удари челно в автобус

Кола се удари челно в автобус. Катастрофата е станала рано тази сутрин на изхода на Велико Търново в посока Горна Оряховица. Колата е навлязла в наср...

05 ноември | 12:00
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