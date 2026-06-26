Две деца се удариха челно с електрически тротинетки

Двама непълнолетни, управлявали индивидуални електрически превозни средства, са се сблъскали челно в несебърското село Оризаре. При удара 16-годишно момче е пострадало и е откарано в болница.

Инцидентът е станал около 17:30 часа в четвъртък на ул. „Младост“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Според полицията причината е движение с несъобразена скорост на прав участък.

Младежите са на 15 и 16 години и двамата са от Оризаре. Пострадалият е със счупена ръка и е транспортиран до Университетската многопрофилна болница за активно лечение - Бургас. След челния удар случаят отново поставя въпроса за контрола, скоростта и безопасността при използването на електрически тротинетки и други индивидуални електрически превозни средства от деца.

От полицията уточняват, че двете превозни средства са се движили с несъобразена скорост в условията на прав участък. Именно там е последвал челният сблъсък - ситуация, която показва колко бързо подобни на пръв поглед леки средства за придвижване могат да се превърнат в опасност, особено когато се управляват от непълнолетни.

Инцидентът не е изолиран за региона. На 15 юни в Бургас млада жена беше тежко ранена, след като беше блъсната на велоалея от индивидуално електрическо превозно средство и беше настанена в болница с опасност за живота. В края на март 13-годишно момче пострада след падане с такова превозно средство на ул. „Свобода“ в морския град, а по-рано същия ден 21-годишна жена катастрофира на ул. „Беласица“ и беше приета в болница с мозъчно сътресение.

Случаите около Бургас очертават все по-видим проблем - електрическите превозни средства навлязоха бързо в градовете и селата, но културата на управление, контролът и усещането за риск често изостават. Когато зад кормилото са деца, всяко подценяване на скоростта, терена или насрещното движение може да завърши с линейка.

Електрическите тротинетки изглеждат удобни, леки и безобидни, но пътят не прощава такава заблуда. Инцидентът в Оризаре е предупреждение не само към децата, а и към родителите, институциите и местните власти. Ако правилата останат само на хартия, следващият челен удар може да бъде много по-тежък.

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