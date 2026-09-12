Проверка разкри строителство върху речно корито в Елените
Басейнова дирекция потвърждава, че част от обектите са изградени без задължителното съгласуване по Закона за водите
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Басейнова дирекция потвърждава, че част от обектите са изградени без задължителното съгласуване по Закона за водите
Чистенето ще продължи до май 2020 година
Автомобил с хасковска регистрация е паднал в река Глазне между село Баня и Генерал Ковачев, община Разлог. За инцидента съобщили случайни минувачи дн...
Екоинспектори ще проверяват как кметовете изпълняват задължението си за почистване на речните корита и дерета. От мининстерството ще налага глоби при...
Варна. Деретата в Добруджа масово са изорани в ниви и засадени. Естествена форма за оттичане на водите при проливни дъждове е почти заличена, каза шеф...
Варна. Да бъдат поставени парапети на дерето на една от най-пострадалите улици- „Моряшка" в Аспарухово и да бъде изготвен проект за цялостното обезопа...