Нов капан за черната пантера! Струва луди пари

Ако сте си помислили, че черната пантера вече е спомен, бъркате. Тя все още тормози и властта, и местните хора. Макар че никой в Шуменско не я е виждал, усилията по залавянето й не спират.

„Дълбоко се съмнявам, че има такава пантера, защото засега сме видели само снимки. По едно време отиде в Румъния, реши да се върне. Много отговорно сме подходили по този проблем“, коментира министърът на околната среда Манол Генов в предаването "Защо, господин министър" на бТВ.

„Това е инвазивен вид, ние защитаваме местните видове. Дали могат ловци да стрелят, или не – не е най-доброто решение, но тази черна пантера риск ли е, пантера ли е? Най-жалкото ще бъде да бъде застреляна. Положихме много усилия и по препоръки на един южноафрикански професор от неправителствена организация, ни даде чертеж на живоловен капан. Той вече е изработен и се намира в Централен Балкан. Ще го заложим, ако има сигнал за присъствие на животното“, обясни Манол Генов.

Той уточни, че експертът от Южна Африка е разработил капан, който струва около 3000 лева и устройството може да бъде монтирано, ако слуховете се потвърдят.

Аз самият се отнасям с голяма доза съмнение, че т.нар. черен хищник е реален, каза Генов.

