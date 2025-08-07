Край! Официална развръзка с черния леопард

Така и не разбрахме какво точно броди из Шуменското плато - пантера, леопард, страховит вълк или обикновено куче. Но на цялата драма около животното, което уж стигна дори до Унгария, а после се върна, официално бе сложен край.

Акцията по издирването на черния леопард, за когото имаше сигнали, че се движи свободно край Шуменското плато, официално е прекратена, съобщи говорителят на Областната управа в Шумен Милка Павлова пред вестник „България Днес“.

„На този етап не се извършват обходи от допълнителни екипи. Има поставени табели, които предупреждават хората, посещаващи района, да бъдат внимателни. Нямаме нови сигнали за леопарда, които да налагат допълнителни действия“, заяви тя.

