След пантерата в Шумен! Изумително създание в наша пещера
Живее в чисти букови гори, изключително рядко се среща в пещерите
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Живее в чисти букови гори, изключително рядко се среща в пещерите
Проговори областната управа в Шумен
Пуснаха видео как бяга в района на Исперих
Пещерата бе благоустроена по европроект, ремонтът ѝ приключил в средата на миналата година, но тя останала затворена заради спокойствието на обитаващи...
Парапланерист оцеля след като падна от голяма височина в Шуменското плато. Инцидентът е станал малко след 18 часа, съобщава бТВ. Пострадалият не е им...