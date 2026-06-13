Нова драма с черния леопард! Спаси ли се
На място са екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав
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На място са екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав
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