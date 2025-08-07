Нова драма с черния леопард! Спаси ли се

Нова драма с черния леопард, след като стана ясно, че е избухнал пожар територията на ПП "Шуменско плато".

Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник “Създатели на българката държава" по шосейния път поради възникнал пожар на територията на ПП "Шуменско плато". Това съобщават от полицията в областния град.



На място са екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав.



Сигнал за пожара е подаден около 19:30 часа.

Не е ясно какво е състоянието на черната пантера или леопард и дали е все още е на територията на ПП "Шуменско плато".

