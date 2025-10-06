Манол Генов проговори за строежите в дерета. Голямата опасност

Не е допустимо да се строи върху публично-държавна собственост. Много ясно е записано в Закона за водите. Тук въпросът е как това всичко се е случило. От петък насам има фокусиране върху моите думи, че съм казал, че това е дере или било река. Не това е най-важното. Важното е как се е стигнало до това строителство. Като тук има много институции, които съгласуват тези строежи, това заяви пред БНТ министърът на околната среда и водите Манол Генов.

До момента в рамките на няколкочасови проверки, които са направени "в регистъра на регионалната инспекция по околна среда, има едно-единствено инвестиционно намерение за пречиствателна станция".

"Това е електронен регистър, но има такива съгласувания, които се правят на хартия. И съм дал срок днес да получа информация за всички обекти дали те са съгласувани с регионалната инспекция, Какъв е начинът, по който са съгласувани. Кой е издал строителното разрешение? Как го е издал? Да. Допустимо е по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване", каза министърът.

Манол Генов посочи, че има проверки още от 2015 година по единствен сигнал на физическо лице, които са извършени и има констатации "че голяма част от водни обект е покрит – върху него има построени атракциони, хотел". И нищо, допълни той.

