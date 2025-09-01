Министър отсече за проблемите с водата

От години инфраструктурата във водоснабдяването е в лошо състояние, а в миналото са били пропуснати възможности за инвестиции по европейските програми. Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS, където коментира водния режим, засегнал десетки общини това лято.

"В първия програмен период общините бяха бенефициенти и не се възползваха достатъчно. Във втория – ВиК операторите, но и там пропуснахме време и пари“, допълни той.

Генов подчерта, че основната цел на инвестициите по програма „Околна среда” е все по-малко хора да живеят без достъп до питейна вода. По думите му подобряването на пречистването на отпадъчни води също е приоритет, наред със защитата на водните ресурси.

Министърът припомни, че до 28 ноември 2025 г. е срокът за регистрация на кладенци, като целта е държавата да знае колко вода се черпи от подземните водни тела.

„Само ВиК операторите имат право да правят сондажи за питейна вода, защото структурата на подземните води изисква контрол и предотвратяване на замърсяване“, уточни той.

По повод опасенията за замърсяване на Черно море заради войната в Украйна, министър Генов съобщи, че от 2022 г. се извършва засилен мониторинг.

„Имаме три постоянни пункта – Дуранкулак, Каварна и Шабла. Досега няма отклонения в пробите, които да показват замърсяване, застрашаващо живота и здравето на хората“, каза той.

Министърът коментира и нашумялата тема за предполагаемо свободно движещ се леопард в района на Силистра.

„Няма категорични доказателства, че животното е в България, но сме подготвени. По съвети от южноафрикански експерти сме изработили живоловен капан със специална примамка – парфюм с характерен аромат. Целта е, ако се появи, да бъде заловен жив и настанен в зоопарк“, уточни той.

Министър Генов беше категоричен, че не е давано разрешение за отстрел на животното.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com