Бизнес

Нов тренд в имотите у нас. Едни апартаменти стават хит

Купувачите и наемателите все по-често избират „ключ в ръка“

16 ное 25 | 16:25
0
Мира Иванова

Нов тренд в имотите в България. Купувачите и наемателите все по-често избират „ключ в ръка“ – за удобство, по-бързо нанасяне и по-висока дългосрочна стойност на апартамента

През 2025 г. на българския имотен пазар ясно се откроява нова тенденция: обзаведените жилища стават все по-търсени. Купувачи и наематели предпочитат домове, готови за живеене, което променя динамиката на търсенето и предлагането в големите градове.

Защо обзаведените жилища са толкова популярни?

Удобство и спестено време

Все повече хора търсят готови апартаменти, за да избегнат продължителни ремонти, избиране на мебели и довършителни дейности. Обзаведеният имот позволява моментално нанасяне — нещо изключително ценно за млади семейства, работещи професионалисти и чуждестранни наематели.

Предимство за инвеститорите

Имотите, предлагащи модерно и качествено обзавеждане, се отдават под наем по-бързо и на по-висока цена. За инвеститорите това означава по-висока доходност и по-кратък срок за възвръщане на инвестицията.

Повишено търсене и ограничено предлагане

В големите градове, особено в София, броят на напълно готовите и обзаведени жилища е сравнително малък. Това автоматично ги прави по-атрактивни и създава конкуренция между купувачи и наематели.

Цени: по-скъпо, но по-изгодно в дългосрочен план

Цените на жилищата продължават да растат, а обзаведеният имот обикновено се продава на по-висока цена заради вложеното оборудване и комфорт.

При наемите тенденцията е същата – обзаведените апартаменти носят по-висок месечен доход, особено ако са в отлично състояние и с модерно обзавеждане.

За купувача обаче разликата често е оправдана: получава се не просто квадратура, а завършен продукт, който не изисква допълнителни разходи.

Най-предпочитани квартали за обзаведени жилища

София

Търсенето е най-силно в квартали с добра инфраструктура, удобен транспорт и близост до бизнес зони:

Лозенец – традиционно престижен район, предпочитан от професионалисти и чужденци.

Манастирски ливади – модерен квартал с ново строителство и млади семейства.

Малинова долина – популярен сред студенти и млади хора заради университета и новите комплекси.

Южни и източни райони – заради спокойна среда, новите проекти и добрата връзка с центъра.

Варна, Пловдив и Бургас

В големите градове извън София тенденцията е подобна – голям интерес към напълно обзаведени двустайни и тристайни апартаменти, които се отдават отлично под наем.

Предизвикателства и рискове

  • По-висока цена заради обзавеждането.

  • Бързо изчерпване на качествените предложения.

  • Инвестиционен риск при евтино или амортизирано обзавеждане.

  • Кредитни условия, които могат да влияят на решението за покупка.

Какво предстои?

Тенденцията към търсене на обзаведени жилища ще продължи да се засилва.

Купувачите искат удобство и време, а инвеститорите – доходност.

Затова все повече строителни компании вече включват в офертите си жилища „до ключ“ или с опция за пакетно обзавеждане. Пазарът се адаптира към новото поколение купувачи, които предпочитат готовия, функционален и модерен дом.

Мира Иванова

