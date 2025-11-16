Нов тренд в имотите у нас. Едни апартаменти стават хит

Нов тренд в имотите в България. Купувачите и наемателите все по-често избират „ключ в ръка“ – за удобство, по-бързо нанасяне и по-висока дългосрочна стойност на апартамента

През 2025 г. на българския имотен пазар ясно се откроява нова тенденция: обзаведените жилища стават все по-търсени. Купувачи и наематели предпочитат домове, готови за живеене, което променя динамиката на търсенето и предлагането в големите градове.

Защо обзаведените жилища са толкова популярни?

✔ Удобство и спестено време

Все повече хора търсят готови апартаменти, за да избегнат продължителни ремонти, избиране на мебели и довършителни дейности. Обзаведеният имот позволява моментално нанасяне — нещо изключително ценно за млади семейства, работещи професионалисти и чуждестранни наематели.

✔ Предимство за инвеститорите

Имотите, предлагащи модерно и качествено обзавеждане, се отдават под наем по-бързо и на по-висока цена. За инвеститорите това означава по-висока доходност и по-кратък срок за възвръщане на инвестицията.

✔ Повишено търсене и ограничено предлагане

В големите градове, особено в София, броят на напълно готовите и обзаведени жилища е сравнително малък. Това автоматично ги прави по-атрактивни и създава конкуренция между купувачи и наематели.

Цени: по-скъпо, но по-изгодно в дългосрочен план

Цените на жилищата продължават да растат, а обзаведеният имот обикновено се продава на по-висока цена заради вложеното оборудване и комфорт.

При наемите тенденцията е същата – обзаведените апартаменти носят по-висок месечен доход, особено ако са в отлично състояние и с модерно обзавеждане.

За купувача обаче разликата често е оправдана: получава се не просто квадратура, а завършен продукт, който не изисква допълнителни разходи.

Най-предпочитани квартали за обзаведени жилища

София

Търсенето е най-силно в квартали с добра инфраструктура, удобен транспорт и близост до бизнес зони:

Лозенец – традиционно престижен район, предпочитан от професионалисти и чужденци.

Манастирски ливади – модерен квартал с ново строителство и млади семейства.

Малинова долина – популярен сред студенти и млади хора заради университета и новите комплекси.

Южни и източни райони – заради спокойна среда, новите проекти и добрата връзка с центъра.

Варна, Пловдив и Бургас

В големите градове извън София тенденцията е подобна – голям интерес към напълно обзаведени двустайни и тристайни апартаменти, които се отдават отлично под наем.

Предизвикателства и рискове

По-висока цена заради обзавеждането.

Бързо изчерпване на качествените предложения.

Инвестиционен риск при евтино или амортизирано обзавеждане.

Кредитни условия, които могат да влияят на решението за покупка.

Какво предстои?

Тенденцията към търсене на обзаведени жилища ще продължи да се засилва.

Купувачите искат удобство и време, а инвеститорите – доходност.

Затова все повече строителни компании вече включват в офертите си жилища „до ключ“ или с опция за пакетно обзавеждане. Пазарът се адаптира към новото поколение купувачи, които предпочитат готовия, функционален и модерен дом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com