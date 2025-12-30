София с нов район бижу. Ниски цени, наддават за къщи

Докато южните квартали на София се задъхват от презастрояване, а цените в Лозен и Панчарево летят към небето, един район постепенно, почти незабелязано, се превърна в нов магнит за купувачите. Нови Искър – доскоро възприеман като периферия – днес е сред най-динамичните точки на пазара. Причината е проста: тук все още има пространство, въздух, къщи с двор, а цените са далеч по-достъпни от южната дъга.

Какво се предлага?

В момента в Нови Искър се предлагат около 260 имота за продажба – внушителен брой за район, който до скоро беше встрани от големите инвестиционни потоци.

Пазарът е доминиран от:

Къщи – най-търсеният продукт. Цените варират между 220 000 и 240 000 евро за ново строителство с двор, като офертите са за двуетажни семейни къщи с площ около 150–200 кв.м.

Парцели – изключително активен сегмент. Има оферти от 31 000 до 110 000 евро за урегулирани терени, което привлича инвеститори и семейства, които искат да строят сами.

Апартаменти – малко на брой, но с растящ интерес. Двустаен апартамент се предлага за около 115 000 евро за 56 кв.м.

Средната цена на квадратен метър в района е около 781 лв. (приблизително 400 евро) според Imoti.com – стойност, която е няколко пъти по-ниска от южните квартали.

Има ли рекордни сделки?

Да – макар и не в мащаба на Лозен или Бистрица. Най-високите оферти в момента са за нови къщи около 230 000–240 000 евро, а при парцелите има сделки, които достигат 110 000 евро за терен в регулация. За район като Нови Искър това е показателно: пазарът се ускорява, а инвеститорите вече гледат на мястото като на следващата зона за разширение на София.

Кои са купувачите

Профилът е различен от този в Лозен, където се настаняват предимно високодоходни семейства и хора, търсещи „елитна периферия“.

В Нови Искър купуват:

Млади семейства , които искат къща, но не могат да си позволят южните райони.

Хора, работещи в София , но търсещи спокойствие и по-ниски разходи.

Инвеститори , които купуват парцели с идеята за бъдещо строителство.

Хора, бягащи от презастрояването в квартали като Кръстова вада и Витоша.

Това е пазар на прагматичните купувачи – тези, които искат пространство, но не гонят престиж.

Какво търсят купувачите

Търсенето е концентрирано върху:

къщи с двор

редови къщи

парцели за строеж

ново строителство с добър достъп до София

Интересът към апартаменти е по-слаб, но расте – особено сред хора, които искат да избягат от високите цени в града, но не са готови за къща.

Сравнение с Лозен: две различни философии на живот

Лозен и Нови Искър са два полюса на новата периферия на София.

Лозен

Цени на къщи: 350 000 – 600 000 евро

Купувачи: висок доход, ИТ, предприемачи, хора с дистанционна работа

Пазар: елитен, с ограничено предлагане

Търсене: големи къщи, панорамни гледки, затворени комплекси

Нови Искър

Цени на къщи: 220 000 – 240 000 евро

Купувачи: млади семейства, прагматични купувачи, инвеститори

Пазар: достъпен, с много парцели и активно строителство

Търсене: функционални къщи, достъпни терени, спокойствие

Ако Лозен е „елитната тиха зона“ на София, Нови Искър е новият реалистичен избор – място, където можеш да имаш къща и двор, без да влизаш в територията на луксозните сделки.

Нови Искър – следващата голяма зона за разширение на София

С достъпни цени, голямо предлагане и растящ интерес, Нови Искър се превръща в един от най-перспективните райони около столицата.

Той е логичният отговор на въпроса: „Къде около София все още може да се живее спокойно и на разумна цена?“

И ако тенденцията се запази, районът може да повтори пътя на Лозен, Панчарево и Бистрица – но със свой собствен, по-достъпен и по-човешки характер.

