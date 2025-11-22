Обратно броене за имоти на криптокралицата Ружа

Криптокралицата Ружа Игнатова получи 28 дни от правителството на Гърнзи, за да възрази срещу конфискацията на имуществото й в Лондон, пише БГ Войс.

45-годишната Ружа Игнатова, известна като „изчезналата криптокралица“, има срок до 16 декември да възрази срещу заповедта за конфискация, издадена от Кралския съд на Гърнзи.

Игнатова не е виждана от осем години, като изчезна няколко дни след издаването на заповед за ареста ѝ в САЩ.

През 2014 г. тя основава измамната криптовалута OneCoin, която според Федералното бюро за разследване (ФБР) е донесла на инвеститорите загуби в размер на над 4 млрд. долара.

Заповедта се иска от името на германските власти в град Билефелд. Игнатова, германска гражданка, родена в България, се издирва и от прокуратурата в тази страна.

Със съдействието на властите в Гърнзи, прокуратурата в Билефелд се опитва да възстанови средства от продажбата на два имота в Лондон, които някога са принадлежали на Игнатова чрез фиктивни компании в Гърнзи.

Апартаментите са обект на ограничителна заповед на Кралския съд в Гърнзи от 4 ноември 2021 г., ден след като репортаж на BBC разкри как фиктивните компании са прикрили покупките си. Ограничителната заповед има за цел да запази активите, за да могат по-късно да бъдат конфискувани.

Главният прокурор на Билефелд Карстен Новак потвърди, че пентхаусът на г-жа Игнатова в Кенсингтън е бил продаден за 10 млн. лири, а по-малкият апартамент – за 1,4 млн. лири.

Въпреки това, към май 2024 г. са останали само 8,8 млн. лири поради разходи, такси и данъци. Сумата може да е намаляла още повече оттогава, добави той.

„Съгласно германското законодателство, парите са предназначени за компенсация на жертвите на OneCoin“, заяви Новак.

Правната нотификация на Гърнзи има за цел „реализиране на активи, държани в сметка в Royal Bank of Scotland“.

Заявлението ще бъде разгледано от Кралския съд на Гърнзи на 13 януари 2026 г.

Г-жа Игнатова също е обект на световно замразяване на активи, поискано от името на инвеститори, търсещи компенсация във Върховния съд на Лондон.

Търсенето на Игнатова, която е в списъка на десетте най-издирвани лица на ФБР, придоби световна известност и е предмет на популярен подкаст на BBC и множество телевизионни документални филми.

Наградата за информация, водеща до нейното арестуване, бе увеличена двайсет пъти през 2024 г. до 5 млн. долара по Програмата за награди за транснационална организирана престъпност на САЩ.

ФБР смята, че Игнатова пътува с въоръжена охрана и вероятно е претърпяла пластична операция, за да промени външния си вид.

Има съобщения за нейното забелязване още през 2024 г. в Южна Африка, съобщи Блиц.

