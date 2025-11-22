Александър Йорданов посочи голяма простащина. Прогноза за партията на Радев

Голяма простащина на опозицията от ПП в парламента посочи бившият председател на Народното събрание и дългогодишен посланик на България Александър Йорданов.

По повод акцията на „Продължаваме промяната – Демократична България“, които поставиха розово прасе-касичка пред парламента, Йорданов заяви, че протестите са знак за демокрация, но не и когато „падат до равнището на простащина“.

„Този розов цвят го виждам по флаговете на гей-паради в Брюксел. Това е лош вкус. Опозицията не печели от такъв тип поведение“, настоя той.

Йорданов излезе и с гореща прогноза за партията на Румен Радев. Той остро разкритикува Радев, който обяви решението на парламента за поискания от него референдум за еврото за „беззаконие“.

„От първия ден като президент Радев е опозиция на България – на държавата, не на партиите. Прокремълският му профил е видим и в Европа, и в руски медии“, каза Йорданов.

Неговата прогноза: Радев ще създаде собствена партия, която може да се подреди в общ фронт с ПП–ДБ и „Възраждане“.

„Ако тези сили се обединят, това ще е голямо престъпление към българската демокрация. Демократична България не може да отиде в лагера на Москва“, каза той.

По думите му в момента страната е разделена на два ясни блока: проевропейски полюс – партиите, подкрепящи правителството на Росен Желязков и прокремълски полюс – ПП–ДБ, „Възраждане“ и бъдещия проект на Радев.

„Вчера ПП–Демократична България и „Възраждане“ гласуваха заедно по бюджета. Това показва къде се позиционират“, подчерта Йорданов.

„Въпреки провалените шест вота на недоверие и само петте седмици до присъединяването на България към еврозоната, политическата система навлиза в по-стабилна фаза. Вчера беше приет бюджетът на първо четене. Спорове не би трябвало да има. Завръщат се добрите дни за българската демокрация“, заяви бившият евродепутат в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“. Той допълни, че „ако се влоши нещо, то ще дойде от север – от Москва“.

Относно протестите в подкрепа на задържания Благомир Коцев, Йорданов заяви категорично, че случаят трябва да бъде оставен на съда.

„Това не е въпрос на политическо мнение. Единственото, което има значение, са 40-те тома доказателства. Съдът трябва да се произнесе. Уличният натиск ми напомня за времето след 9 септември – тогава улицата решаваше съдбата на хората. Това не трябва да се допуска“, заяви Йорданов.

В края на разговора, по повод 10-годишнината на предаването, Йорданов направи кратка равносметка:

„България е променена държава. В ЕС не се приемат непроменени държави. Да се говори, че тепърва предстои някаква изумителна промяна, е заблуда. Ние сме европейска държава и дните на българската демокрация ще стават все по-хубави“, заключи Йорданов.

