Нидал Алгафари: Пеевски предотврати разпада на държавността

С действията си от понеделник, когато обяви, че ДПС-Ново начало ще продължи да подкрепя правителството и не иска никакви постове в парламента или изпълнителната власт, Делян Пеевски на практика стопира разпада на държавата. Това заяви политическият PR-експерт Нидал Алгафари.

"С този свой ход Пеевски даде възможност на политическите формации в управляващата коалиция, които са се клели пред избирателите си, че никога няма да бъдат с ДПС, сега да се обясняват пред тях.

Защото иначе трябваше да се оттеглят от управлението, защото са подписали т.нар. санитарен кордон. Затова Пеевски им даде възможност да не стигат до такива крайности, че да събори държавата. Това което направи, е в полза на държавата", обясни Алгафари пред "Евронюз".

Той подчерта, че в сложната политическа обстановка у нас всичко се свежда до деликатно маневриране. Според него преформатирането на властта, което Бойко Борисов анонсира пред партията си, не е радикална промяна, а по-скоро начин за адаптация към новите реалности, без съществени кадрови промени.

Алгафари обясни и поведението от страна на "Има такъв народ", които след емоционалния брифинг на Борисов миналия понеделник запазиха абсолютно мълчание.

"Мълчаха заради сложността на ситуацията. Когато си давал едни непремерени обещания и след това, когато те не се случват, е много трудно да обясниш, много е трудно да не се сринеш. Пеевски им помогна, като се отказа да взима от властта, за да не се налага да се обясняват", повтори Алгафари.

Той посъветва БСП да работят върху подобрение на пиара си и общуването с избирателите си.

"Да не кажа, че са най-слаби откъм пиар имидж, който да им разстила пътя, за да обяснят какво правят и как го правят, за да стигат до по-голяма част от хората си. След всичките драми в партията, не успяха да си намерят начин, по който да общуват с избирателите си. Това им куца. Тези пиари като Клара Маринова, говорителката, вече такива няма", смята Алгафари.

За пореден пък той изтъкна, че предсрочни парламентарни избори няма да има поне до президентския вот, защото всички, освен ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало, ще загубят.

Той похвали работата на министър-председателя Росен Желязков. "Справя се много добре. Всяко разместване би довело до катаклизми, малко преди да влезем в еврото и после, като се завърти колелото. Логично е да си вървим по това, което имаме в момента с всичките му кривини", каза още Алгафари.

