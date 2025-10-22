Горещ ден в парламента. Ще има ли кворум?

След седмица на блокаж днес се очаква парламентът да събере кворум и да работи нормално. .

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха във вторник въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление. Съобщението за това дойде от Facebook страницата на ГЕРБ. Участниците в коалиционния Съвет за съвместно управление се събраха на среща в сградата на Народното събрание. Вчера и председателят на парламента Наталия Киселова изрази очакване, че още в сряда ще има пример за работещо Народно събрание.

Ако НС стартира работа, седмичната програма предвижда първо гласуване на законопроекта за водоснабдяването и канализацията с вносител Министерският съвет.

Народното събрание трябва и да ратифицира Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на Европейската банка за възстановяване и развитие в България.

Предложените в законопроекта за водоснабдяването и канализацията текстове отразяват изискванията на Националния план за възстановяване – да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект; нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и потребните услуги; регламентиране ролята на "Българския ВиК холдинг"; създаване на предпоставки за консолидация при стопанисване, експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите. Със законопроекта трябва да се уточнят механизмите за определяне на тарифите и да се гарантира разходоориентирано ценообразуване за ползване на системите и на услугите, като същевременно се гарантира и финансовата устойчивост на операторите.

