Парламентът решава кога да захване бюджета в пленарна зала

Председателски съвет в Народното събрание днес ще определи кога проектът на държавния бюджет да влезе в пленарната зала за обсъждане. След първото четене в бюджетната комисия напрежението се изостря – синдикати и работодатели реагираха остро на част от параметрите за догодина. В парламента пък предстои и ново гласуване на промени в Закона за отбраната след президентско вето.

Финансовата рамка за 2025

Вчера депутатите от бюджетната комисия към парламента приеха на първо четене трите основни бюджета – на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавата. Синдикати и работодатели очаквано се обявиха против някои от параметрите, които са залегнали във финансовата рамка за догодина. Работодателските организации са изчислили, че от увеличаване на осигуровките с два процентни пункта се очакват над 600 милиона евро, което ще може да покрие само увеличението на пенсиите по швейцарското правило през юли. Според синдикатите увеличението на заплатите в част от бюджетния сектор не е достатъчно.

Президентско вето върху отбраната

Днес продължава обсъждането на параметрите в комисиите в Народното събрание. Депутатите трябва да гласуват отново и Закона за отбраната, след като президентът му наложи вето. В мотивите си той посочва, че част от текстовете ощетяват военнослужещите. Депутатите да обсъдят отново промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, върху част от които президентът наложи вето, предвижда проектът на програма за седмицата, публикуван на интернет страницата на Народното събрание.

Други приоритети в парламента

С гласуваните на 30 октомври изменения парламентът увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили правото си на пенсия. Вдигането на възрастта се отнася за всички категории военнослужещи – от войника до началника на отбраната. Тази мярка ще ни позволи да използваме около 847 военнослужещи в следващите две години, като ще продължи попълването на некомплекта. От тях около 159 са офицери, 510 са войници, офицерските кандидати са 24 и 154 са сержантите, посочи тогава министърът на отбраната Атанас Запрянов.

В проекта за програма е също първото гласуване на изменение в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносители са Снежанка Траянска (Има такъв народ) и депутати от управляващите партии.

Според действащата разпоредба за всяко заседание на комисията по досиетата трябва да се изготвя стенографски протокол. Предложението на вносителите е стенографският запис да се замени с фонографски. Мотивите са, че към настоящия момент има недостиг на стенографи и не може да бъде намерен необходимият брой за нуждите на комисията. С направеното предложение не се засяга процесът на удостоверяване на съдържанието на заседанията, тъй като и сега фонографските записи от тях се съхраняват заедно с протоколите при условия и ред, предвидени в Правилника за дейността на комисията по досиетата, се казва още в аргументите.

