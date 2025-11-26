Сачева закова Мирчев. Направи го за смях

Деница Сачева закова полулидера на "Да, България" Ивайло Мирчев. Днес в пленарна зала той пробра за пореден път да се направи на интересен. Излезе на трибуната, за да "нахока" лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, тъй като най-голямата парламентарна група не е подписала искането за оставката на председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев.

Припомняме, че преди време Мирчев размаха папката от парламентарната трибуна, след което отиде на крака при Бойко Борисов и получи неговия подпис.

"Предупреждаваме ви, че назрява бунт във вашата парламентарна група. Никой не иска да сложи подписа си под вашия за оставката на Антон Славчев", направи интригата Мирчев.

Последва мигновена реакция на зам.-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева. "Тази папка идва няколко пъти при мен. 1/3 от парламентарната група на ППДБ не се е подписала под искането за оставката на Антон Славчев", разкри тя.

Минути по-рано Сачева заяви пред журналистите, че 9 човека от ППДБ не искат да положат подписа си под искането. "Първо призовете ППДБ да подпишат в цялост оставката на Антон Славчев и тогава се обърнете към нас", заяви зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ.

