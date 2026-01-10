Станишев посочи най-голямата опасност за БСП

Много дълбока е кризата в БСП е партията е изправена пред реална опасност да остане извън парламента. За това предупреди бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев. Той отправи остри критики към ръководството и състоянието на партията след протестите и оставката на кабинета "Желязков". В интервю по bTV той заяви, че "ножът е опрял до кокала".

Повод за коментара му станаха оставките в тясното партийно ръководство, подадени "в знак на поета отговорност", както и фактът, че председателят на БСП Атанас Зафиров не е заявил намерение да се оттегли.

По думите на Станишев проблемът не е персонален, а системен: "Въпросът не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия".

Според него партията е загубила своята политическа физиономия и е изглеждала като "присъдружна организация", без ясни условия и разпознаваеми политики.

"Министрите са се старали, но общото впечатление е, че БСП беше във властта на всяка цена, без собствено лице", заяви той.

Бившият лидер на социалистите предупреди, че евентуален политически проект на президента Румен Радев може сериозно да засегне БСП. По думите му такъв проект би могъл да "изсмуче" значителна част от левия електорат, ако партията не се промени радикално.

Станишев предупреди и за опасността партията въобще да не влезе в парламента.

