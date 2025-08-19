МЗ започна проверка на случая с починалото дете в Несебър

МЗ разпореди незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас за изясняване на всички обстоятелства около инцидента с починалото 8-годишно дете в Несебър, съобщават от здравното ведомство.

Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента, е била с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип.

От Министерството на здравеопазването уточняват още, че се проверява своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена, а резултатите от инспекцията ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.

Припомняме, че според очевидци детето е паднало от парашут във водата от близо 50 м височина и било извадено от спасителите във видимо тежко състояние, но живо.

„В момента на пристигане на първата линейка лекарят установи че случаят не е за нея и тя не може да направи нищо понеже няма реанимационно оборудване. След 25 или 30 минути ние викаме втора линейка. Втората линейка тръгва от Бургас, тя вече с пълно оборудване и всичко което е необходимо и дойде близо след час и 10 минути от началото на инцидента. Час и 10 минути тези хора включително от първата линейка се бореха неуморно за живота, но за съжаление краят беше фатален“,.разказа пред bTV Тихомир Атанасов, който е станал свидедел на трагедията.

Министерството на здравеопазването изразява съболезнования към близките на детето.

