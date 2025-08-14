Забраниха износа на много важно лекарство от България

Здравният министър Силви Кирилов издаде заповед за забрана на износа на лекарствен продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност.

Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и непрекъснатост на достъпа им до лечение, съобщават от ведомството на Кирилов.

Заповедта е със срок 6 месеца до 15 февруари 2026 г. и касае

лекарствения продукт NeoRecormon с международно непатентно наименование Erythropoietin

Лекарственият продукт представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от 1 до 3 пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително терминален стадий.

Решението стъпва на анализ на наличностите, потреблението и на официалните уведомления на притежателя на разрешението за употреба за временно преустановяване на продажбите и забавени доставки.

