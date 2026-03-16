Безплатни прегледи от гръбначни и невро-хирурзи от Германия в „Софиямед“

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Софиямед“ и нейните членове от Германия - д-р Петър Маджуров, проф. д-р Йорн-Андре Хорачек и д-р Симон Байер обявяват безплатна кампания от прегледи през март.

Те ще се осъществяват в ДКЦ „Софиямед“-БЛОК 1 (София, бул.Г.М.Димитров 16) само с предварително записан час на тел. 0895 555 444 или онлайн през Superdoc.bg и са насочени към хора с установени гръбначни или неврохирургични заболявания.

В рамките на безплатната кампания от прегледи немските специалисти ще консултират в екип, за да предоставят на пациентите възможно най-комплексната диагностика, a българските им колеги предвиждат безплатна кампания от прегледи април когато ще преглеждат освен възрастни, но и деца.

Консултациите с екипа от неврохирурзи са показани при пациенти, имащи нужда от операция в целия обем на неврохирургичните заболявания:

-резистентни на консервативна терапия гръбначни заболявания-сколиоза, дегенеративни заболявания-дискови хернии (на целия гръбнак) и стеснение на гръбначно-мозъчния канал (стеноза), симптоми на нестабилност на гръбначните прешлени;

-хронични болкови синдроми-остра и хронична болка -следствие на посттравматична увреда в областта на гръбначния стълб и кранеофациална болка, невралгия на тригеминалния нерв; синдроми при компресия на периферните нерви;

-онкологично установени заболявания на мозъка и гръбначния стълб

-съдови заболявания на мозъка;

-симптоми на старческа хидроцефалия след предварителен тест от невролог.

Д-р Маджуров, проф. Хорачек и д-р Байерл се присъединиха към екипа на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Софиямед“ през юли 2025г. по специална покана на ръководството на лечебното заведение. Оттогава досега, заедно с останалите си колеги от Германия и България, специалистите са осъществили стотици консултативни прегледи и операции на български пациенти, насочените както към класически оперативни интервенции, така и в иновативните методи за неврохирургично лечение, включително и терапии за хронична болка.

Д-р Петър Маджуров – българският неврохирург в екипа, има над 40г. опит в областта на оперативното съвременно лечение на гръбначни и мозъчно-съдови заболявания във Военната болница в Берлин, в която до декември 2024г. -или цели 17 години, оглавява Клиниката по неврохирургия.

Проф. д-р Йорн-Андре Хорачек - специалист с 30г. опит в областта на минимално инвазивната хирургия при тумори, включително и на хипофизата, както и на гръбначни операции. Има множество специализации в областта на терапията на болката.

Д-р Симон Байерл - ръководител на секцията по комплексна гръбначна хирургия в Университетска болница "Шарите" в Берлин до 2023г. има богат опит в оперативното лечение на заболяванията на гръбначния стълб, както и минимално инвазивните методики за това. Д-р Байерл има и специализация в областта на имплантирането на гръбначни стимулатори, които са един от най-съвременните методи за лечение при хронична болка.

Повече за Центъра за съвременно неврохирургично лечение от германски екип в „Софиямед“ вижте на сайта: www.hospitalsofiamed.bg

