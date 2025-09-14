Задължителна ваксина срещу варицела влиза в календара до 2026 г.

„Нашата амбиция е нова ваксина за варицела да влезе в имунизационния календар за 2026 г. и да се реализира в практиката,“ заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов в интервю за Нова телевизия. Той подчерта, че има предложение

тази ваксина от пожелателна да стане задължителна

и вече е дал резолюция по въпроса. „Сега върви процедурата по промени в нормативната уредба. Нашата амбиция е през 2026 г. тази ваксина да бъде задължителна, но освен превеждането на нормативната база, следва и закупуване на тези ваксини,“ допълни министърът.

Профилактика от най-ранна възраст

Кирилов обясни, че първата доза от ваксината се поставя в първите три години – между 12 и 15 месеца – а с навършването на третата или четвъртата година следва реимунизация. „Ваксините имат позитивен ефект върху общественото здраве и за мен това е една сериозна крачка към профилактиката на това заболяване,“ коментира той.

Министърът подчерта, че подобни мерки са жизненоважни за предпазване на децата и за общата имунна защита на населението.

Електронни здравни карти за деца и родители

Кирилов припомни и друга важна стъпка в модернизацията на здравната система – от 1 септември 2025 г. здравните специалисти в детските градини и училищата имат достъп до електронната система, в която се съхраняват всички здравни записи. „Личните здравно-профилактични карти вече са електронни, няма да се носят от родителите в училище. По този начин улесняваме над 2 милиона български граждани – всички деца до 18 г. и техните родители, както и личните лекари,“ заяви министърът.

Той увери, че данните са защитени: „Здравните специалисти нямат достъп до цялото досие, а до данните, които са им необходими.“ Проведени са шест обучителни курса, а инструкцията за ползване е изпратена и качена в системата. „Административната тежест се намалява, в началото ще има някои противоречия и пропуски, но това е бъдещето,“ каза още Силви Кирилов.

Политически контекст и вот на недоверие

Относно внесения вот на недоверие към кабинета Кирилов коментира: „Това е една процедура, която е създадена с възможност за корекция на политики, които води правителството, но с тези четири – пет вота и следващи вече девалвира тази възможност. Така олеква тази процедура на вот на недоверие, което мен повече ме притеснява, отколкото самият вот.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com