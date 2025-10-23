Проф. Кантарджиев бие тревога! Нов сезон на инфекции

След няколко спокойни седмици респираторните инфекции в България отново тръгнаха нагоре. Данните показват, че броят им вече достига нивата от миналата есен.

„До момента бяхме по-надолу в сравнение с миналата година, но сега случаите се увеличават“, предупреди пред НоваНюз епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев.

Вирусите се активират, грипът още не е тръгнал

Според проф. Кантарджиев грипът все още не се разпространява масово, но пикът е въпрос на седмици. В момента в страната доминират леките респираторни вирусни инфекции – аденовируси, риновируси, бока- и метапневмовируси. По-опасният респираторен синцитиален вирус, който застрашава бебета и новородени, засега е рядкост, но лекарите следят внимателно развитието му.

Епидемиологът съобщи и за леко увеличение на случаите на Ковид-19. „Имаме 166 случая повече от предишната седмица – от 200 се качихме на 360. Нищо опасно, имали сме хиляди на ден. Ситуацията е нормална“, уточни той. И все пак, професорът не скри, че „вирусите отново обикалят“ и че това е моментът, в който хората трябва да помислят за предпазване.

Време за ваксини и внимание към децата

„Сега е моментът за подготовка – и тя не е трудна“, обясни проф. Кантарджиев. Той препоръча хората да се консултират с личния си лекар за ваксина срещу грип, а възрастните да помислят и за пневмококовата ваксина, която се поставя веднъж на пет години и предпазва от пневмония.

По отношение на децата експертът напомни, че в страната вече има налични около 15 000 дози грипна ваксина под формата на капки за нос – по-щадящ вариант, особено подходящ за малчуганите. Той предупреди родителите да не прибягват до самолечение при висока температура, особено след ваксинация.

Относно ковид ваксините проф. Кантарджиев заяви, че младите и здрави хора нямат нужда от новата модифицирана доза, но хората с автоимунни заболявания, онкологични пациенти и тези с чести белодробни проблеми трябва да обсъдят имунизацията с лекар. „Хубаво е до края на годината да сме приключили с имунизациите“, посъветва той.

Науката напредва, но предпазливостта остава най-доброто оръжие

Проф. Кантарджиев коментира и любопитна новина от Световния конгрес по онкология в Берлин – според първични данни РНК-ваксините може да имат благоприятен ефект при лечението на някои видове рак. „Хора, които са били на имунотерапия за рак на белия дроб и меланом и едновременно ваксинирани срещу COVID, са се повлияли добре“, отбеляза той, но подчерта, че това все още не е доказан лечебен ефект.

„Бъдеще за РНК-ваксините има – пробивът беше постигнат, когато успяхме да ги поставяме в микрокапчици мазнина, така че да навлизат в клетките. Преди това не можехме да го направим. Сега остава да видим докъде ще стигне науката“, каза професорът с присъщия си оптимизъм.

И все пак, завърши той, вирусите не бива да се подценяват. „Ситуацията е спокойна, но хората трябва да останат предпазливи – добра хигиена, навременна консултация с лекар и разум. Това е рецептата за една здрава зима.“

