Лекари посочиха най-доброто време за пиене на зелен чай

Зеленият чай отдавна е известен със своите полезни свойства, но се оказва, че времето, в което го пием, също има значение за здравето на сърцето. Кардиолози и специалисти по хранене посочват, че сутрешната чаша може да бъде по-добрият избор, особено за хората, които искат да поддържат нормално кръвно налягане и качествен сън. Причината е в съчетанието от антиоксиданти и кофеин, които въздействат по различен начин върху организма през деня. Новите препоръки са представени от американското специализирано издание EatingWell, което разговаря с лекари и диетолози за най-подходящия начин за консумация на популярната напитка.

Защо сутринта е най-добрият избор

Зеленият чай съдържа катехини - мощни антиоксиданти, които могат да подпомогнат защитата на кръвоносните съдове и нормалното функциониране на сърдечносъдовата система. Някои научни изследвания показват, че редовната консумация може да има умерен благоприятен ефект върху холестерола и кръвното налягане.

Кардиологът д-р Дейвид Рий обаче уточнява, че доказателствата за тези ползи все още са ограничени. Напитката не бива да се разглежда като средство за лечение на сърдечносъдови заболявания.

Според диетолога Киран Кембъл няма универсално определен час, в който зеленият чай е най-полезен. Сутрешната консумация обаче позволява на организма да преработи кофеина през деня и намалява вероятността той да наруши нощния сън.

Една чаша зелен чай от около 355 милилитра съдържа средно 37 милиграма кофеин, макар че количеството варира според сорта, възрастта на листата и начина на запарване. Дори сравнително малки количества могат да затруднят заспиването при хора, които са чувствителни към кофеина.

Връзката между съня и кръвното налягане

Качественият сън е един от най-важните фактори за здравето на сърцето. Американската кардиологична асоциация препоръчва възрастните да спят между седем и девет часа на денонощие.

Недостатъчният сън се свързва с повишен риск от високо кръвно налягане и инсулт. Нередовният режим на сън пък се асоциира със затлъстяване, нарушения в мастната обмяна и диабет тип 2.

Кофеинът може временно да повиши артериалното налягане, особено при хора, които не са свикнали с него. Приемът му вечер е по-нежелателен, защото може да наруши естествения нощен спад на кръвното налягане.

Освен това прекомерните количества кофеин в късните часове могат да повлияят на производството на мелатонин - хормона, който регулира цикъла на съня и бодърстването.

Ето защо специалистите препоръчват напитките с кофеин да се консумират преимуществено през първата половина на деня, вместо няколко чаши да се изпиват вечер.

Преди или след закуска - кога има най-голяма полза

Интересна подробност е, че приемът на зелен чай на гладно може да повлияе върху усвояването на неговите антиоксиданти.

Според Киран Кембъл някои изследвания показват, че катехините могат да се усвояват по-ефективно, когато напитката се консумира преди хранене. Причината е, че белтъчините, мазнините и други хранителни вещества понякога взаимодействат с тези съединения и намаляват усвояването им.

Това обаче не означава, че всеки трябва задължително да пие зелен чай на празен стомах. При някои хора напитката може да предизвика гадене или стомашен дискомфорт, особено ако е силно запарена.

Съществува и друга важна особеност. Чаят може да затрудни усвояването на желязото от растителните храни. Изследване, публикувано в American Journal of Clinical Nutrition, установява, че едночасов интервал между храненето и консумацията на чай намалява този неблагоприятен ефект.

Тази подробност е особено важна за хората с недостиг на желязо или анемия, при които е разумно напитката да се приема между храненията.

Колко чаши на ден препоръчват специалистите

Според публикацията в EatingWell две до три чаши зелен чай дневно могат да бъдат част от режим на хранене, благоприятен за сърцето.

Редовната консумация може да допринесе за леко понижаване на така наречения лош LDL холестерол и да повлияе положително на кръвното налягане. Ефектът обаче обикновено е умерен и не е еднакъв при всички хора.

Киран Кембъл препоръчва две чаши дневно като практичен вариант за хората, които добре понасят напитката.

Много по-важно от точния брой чаши е зеленият чай да бъде част от цялостен здравословен начин на живот, включващ разнообразно хранене, физическа активност и достатъчно сън.

Една добавка може да развали полезния ефект

Специалистите предупреждават, че не всички напитки, съдържащи зелен чай, са еднакво полезни.

Добавянето на големи количества захар, сладки сиропи или подсладени сметани може да обезсмисли част от ползите. Излишната захар допринася за неблагоприятни промени в обмяната на веществата и може да повлияе на нивата на триглицеридите.

Затова най-добрият избор е обикновен зелен чай без добавена захар. Ако човек замени подсладените газирани напитки или други висококалорични продукти с неподсладен чай, това може да има допълнителен благоприятен ефект върху хранителния му режим.

Внимание със зелените добавки и лекарствата

Има съществена разлика между обикновения зелен чай и концентрираните хранителни добавки, съдържащи негови екстракти.

Според американския Национален център за допълващо и интегративно здраве високите дози екстракт от зелен чай в капсули или таблетки са свързвани с редки случаи на чернодробно увреждане.

Обикновеният зелен чай като напитка обикновено се понася добре от здрави възрастни, когато се консумира умерено. Концентрираните продукти обаче не бива да се приемат безразборно.

Съществуват и възможни взаимодействия с лекарства. Зеленият чай може да повлияе на действието на някои медикаменти, включително определени препарати за кръвно налягане. Затова хората, които приемат редовно лекарства, е добре да се консултират с лекар или фармацевт, преди да увеличат значително консумацията му или да започнат прием на добавки.

Изводът на специалистите е, че сутрешният зелен чай може да бъде полезен ежедневен навик, но няма магически час, който да гарантира здраво сърце. Най-важни остават умерената консумация, качественият сън и здравословният начин на живот.